Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Айнтрахт Франкфурт — Левски. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Галактионов рассказал, почему Сильянов получает мало игрового времени

Галактионов рассказал, почему Сильянов получает мало игрового времени
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об игровом времени защитника команды Александра Сильянова.

«Почему Сильянов мало играет? Никто же не знает начинку. Все думают, что игрок просто не выходит, но из шести матчей три или четыре он не провёл по объективным причинам. Сначала он приболел, затем заболел второй раз. Были и другие проблемы со здоровьем, не буду в них углубляться. Были ситуации, когда Саша по состоянию здоровья не мог помогать команде, хотя планировался в каких-то матчах игроком стартового состава. Очень надеемся, что перерыв на сборную пойдёт ему на пользу, он проведёт хорошую работу и будет доказывать и конкурировать. Сезон длинный. Как вы видите, Кубок, чемпионат. Всё в его силах, доказывать и показывать свой уровень», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

В нынешнем сезоне 22-летний защитник принял участие в двух матчах железнодорожников.

Материалы по теме
Тренер «Локомотива» Галактионов прокомментировал слухи об уходе Тикнизяна
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android