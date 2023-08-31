Галактионов рассказал, почему Сильянов получает мало игрового времени

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об игровом времени защитника команды Александра Сильянова.

«Почему Сильянов мало играет? Никто же не знает начинку. Все думают, что игрок просто не выходит, но из шести матчей три или четыре он не провёл по объективным причинам. Сначала он приболел, затем заболел второй раз. Были и другие проблемы со здоровьем, не буду в них углубляться. Были ситуации, когда Саша по состоянию здоровья не мог помогать команде, хотя планировался в каких-то матчах игроком стартового состава. Очень надеемся, что перерыв на сборную пойдёт ему на пользу, он проведёт хорошую работу и будет доказывать и конкурировать. Сезон длинный. Как вы видите, Кубок, чемпионат. Всё в его силах, доказывать и показывать свой уровень», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

В нынешнем сезоне 22-летний защитник принял участие в двух матчах железнодорожников.