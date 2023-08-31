Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Айнтрахт Франкфурт — Левски. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Романо: переход Карраско в саудовский «Аль-Шабаб» неизбежен

Романо: переход Карраско в саудовский «Аль-Шабаб» неизбежен
Аудио-версия:
Комментарии

Бельгийский полузащитник мадридского «Атлетико» Янник Феррейра Карраско в ближайшее время станет игроком «Аль-Шабаба» из Саудовской Аравии, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо у себя в «твиттере».

По информации источника, соглашение между клубами неизбежно после долгих переговоров. Стоимость перехода превысит € 15 млн. Персональные условия с футболистом согласованы несколько дней назад. Карраско подпишет трёхлетний контракт.

В прошлом сезоне 29-летний футболист провёл за мадридский «Атлетико» 35 матчей в рамках испанской Примеры, в которых смог записать на свой счёт семь забитых мячей и три результативные передачи.

По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Карраско составляет € 25 млн.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Материалы по теме
Дубль Роналду с пенальти и гол Мане помогли «Аль-Насру» разгромить «Аль-Шабаб»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android