Романо: переход Карраско в саудовский «Аль-Шабаб» неизбежен

Бельгийский полузащитник мадридского «Атлетико» Янник Феррейра Карраско в ближайшее время станет игроком «Аль-Шабаба» из Саудовской Аравии, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо у себя в «твиттере».

По информации источника, соглашение между клубами неизбежно после долгих переговоров. Стоимость перехода превысит € 15 млн. Персональные условия с футболистом согласованы несколько дней назад. Карраско подпишет трёхлетний контракт.

В прошлом сезоне 29-летний футболист провёл за мадридский «Атлетико» 35 матчей в рамках испанской Примеры, в которых смог записать на свой счёт семь забитых мячей и три результативные передачи.

По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Карраско составляет € 25 млн.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.