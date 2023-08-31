Романо: переход Карраско в саудовский «Аль-Шабаб» неизбежен

Бельгийский полузащитник мадридского «Атлетико» Янник Феррейра Карраско в ближайшее время станет игроком «Аль-Шабаба» из Саудовской Аравии, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо у себя в «твиттере».
По информации источника, соглашение между клубами неизбежно после долгих переговоров. Стоимость перехода превысит € 15 млн. Персональные условия с футболистом согласованы несколько дней назад. Карраско подпишет трёхлетний контракт.
В прошлом сезоне 29-летний футболист провёл за мадридский «Атлетико» 35 матчей в рамках испанской Примеры, в которых смог записать на свой счёт семь забитых мячей и три результативные передачи.
По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Карраско составляет € 25 млн.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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