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Олег Кононов официально покинул «Леон Сатурн» без объяснения причин

Олег Кононов официально покинул «Леон Сатурн» без объяснения причин
Олег Кононов
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Главный тренер раменского «Леон Сатурна» Олег Кононов ушёл с поста тренера команды Леон Второй лиги.

«Олег Кононов оставил пост главного тренера раменского клуба, написав заявление об уходе по собственному желанию без объяснения причин. Вместе с ним штаб чёрно-синих покидают тренер Дмитрий Горяинов и тренер по физподготовке Виталий Яцко», — сообщила пресс-служба «Леон Сатурна».

Команда под руководством Кононова одержала пять побед в шести матчах Второй лиги. «Леон Сатурн» занимает первое место в группе 3, в которой находятся 18 команд. Клуб обыграл «Коломну» (3:0), пензенский «Зенит» (4:1), «СКА-Хабаровск-2» (4:0), «Калугу» (1:0) и «Космос» (1:0), а также уступил с минимальным отставанием «Химкам» – 0:1.

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