Роман Широков возглавил «Леон Сатурн»

Бывший игрок сборной России Роман Широков, ныне занимающий должность директора футбольного клуба «Леон Сатурн», возглавил раменскую команду в роли исполняющего обязанности главного тренера.
«Соответствующая тренерская лицензия у меня есть. Получается, не зря учился. Конечно, случившееся – полная неожиданность. Вместе с тем это не отменяет наших задач и планов. У нас хорошая команда, укомплектованная качественными футболистами, и цель занять первое место остаётся неизменной. Движемся только вперёд. Иначе просто быть не может. Как я и говорил на встрече с болельщиками, которым хочу сказать огромное спасибо за поддержку – мы хотим вернуть «Сатурну» утраченные позиции», — приводит слова Широкова официальный сайт клуба.
Ранее подмосковную команду возглавлял Олег Кононов.
- 31 августа 2023
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