«Манчестер Юнайтед» продал вратаря Хендерсона в «Кристал Пэлас»
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Голкипер «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон стал игроком «Кристал Пэлас». Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба.
«Кристал Пэлас» заплатит за 26-летнего вратаря € 17,5 млн. Стороны подписали пятилетнее соглашение (до конца июня 2028 года).
В сезоне-2022/2023 Хендерсон выступал на правах аренды за «Ноттингем». Вратарь провёл 20 матчей во всех турнирах. Контракт игрока с «Манчестер Юнайтед» действовал до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.
Ранее сообщалось, что состав «Манчестер Юнайтед» пополнит голкипер турецкого «Фенербахче» Алтай Байындыр. В сезоне-2022/2023 Байындыр провёл 26 матчей за «Фенербахче» во всех турнирах.
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