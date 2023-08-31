«Астана» прошла «Партизани» по сумме двух матчей и выступит в группе ЛК

Сегодня, 31 августа, состоялся ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций между албанским «Партизани» и «Астаной». Игра проходила на стадионе «Эльбасан Арена (Ружди Бижута)» в городе Эльбасан, Албания. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 мск. Первая встреча завершилась победой «Астаны» 1:0.

На 25-й минуте первого тайма албанцы открыли счёт в матче. Гол в активе конголезского нападающего Арканжа Бинтсука. Казахстанский клуб отыгрался сразу после выхода с перерыва. На 46-й минуте 36-летний хорватский форвард Марин Томасов отправил мяч в сетку ворот футбольного клуба «Партизани». Этот гол остался последним в матче. «Астана» вышла в групповой этап Лиги конференций по сумме двух матчей (2:1).