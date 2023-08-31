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«Брюгге» прошёл «Осасуну» по сумме двух матчей и сыграет в групповом этапе ЛК

«Брюгге» прошёл «Осасуну» по сумме двух матчей и сыграет в групповом этапе ЛК
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Сегодня, 31 августа, состоялся второй матч раунда плей-офф Лиги конференций сезона-2023/2024, в котором между собой играли бельгийский «Брюгге» и испанская «Осасуна». Игра проходила на стадионе «Ян Брейдель». Первая встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу бельгийской команды.

Гости первыми открыли счёт в матче – «Осасуна» на 27-й минуте встречи усилиями Хоана Мохика вышла вперёд – 1:0. Во втором тайме испанцы удвоили преимущество в игре благодаря голу Анте Будимира – 2:0. После этого бельгийская команда отквитала два мяча буквально за несколько минут: на 73-й отличился Тиаго Родригес, а на 76-й Андреас Сков Ольсен. Матч завершился со счётом 2:2. Этот результат позволил «Брюгге» по сумме двух встреч (4:3) пройти в групповой этап Лиги конференций.

Лига конференций . Раунд плей-офф. 2-й матч
31 августа 2023, четверг. 21:30 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Окончен
2 : 2
Осасуна
Памплона, Испания
0:1 Мохика – 27'     0:2 Будимир – 53'     1:2 Rodrigues – 73'     2:2 Сков Ольсен – 76'    
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