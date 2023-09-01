Регилон прошёл медосмотр перед переходом в «Манчестер Юнайтед»

Испанский защитник Серхио Регилон завершил прохождение медосмотра для «Манчестер Юнайтед» перед переходом в аренду из «Тоттенхэма», сообщает The Athletic.

По информации источника, сделка «Манчестер Юнайтед» по Регилону представляет собой прямую аренду на сезон без каких-либо комиссий или возможности выкупа. В январе будет действовать пункт о досрочном прекращении аренды. Манкунианцы полностью покроют зарплату защитника.

Ранее The Athletic сообщал, что переговоры между «Челси» и «Манчестер Юнайтед» по аренде защитника Марка Кукурельи провалились. «Красные дьяволы» предпочли защитника «Тоттенхэма» Серхио Регилона из-за футбольных и финансовых причин. Клуб надеется закрыть сделку по игроку обороны «шпор» до конца дня.