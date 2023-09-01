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Глава ФИФА Инфантино высказался о скандале с поцелуем Рубиалеса и футболистки

Глава ФИФА Инфантино высказался о скандале с поцелуем Рубиалеса и футболистки
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Глава ФИФА Джанни Инфантино высказался о скандале вокруг президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса, который поцеловал футболистку Дженни Эрмосо на церемонии награждения женского ЧМ-2023.

«К сожалению, заслуженный праздник этих великолепных чемпионов был омрачён тем, что произошло после финального свистка. И что продолжало происходить в последующие дни.

Этого никогда не должно было случиться. Но это произошло, и дисциплинарные органы ФИФА немедленно взяли на себя ответственность, приняв необходимые меры. Дисциплинарные процедуры будут следовать своим законным курсом.

Со своей стороны, мы должны продолжать концентрироваться на том, как мы можем продолжать поддерживать женщин и женский футбол в будущем. На поле и за его пределами. Отстаивать истинные ценности и уважать игроков как людей, а также их фантастическую игру.

Это был самый масштабный и лучший чемпионат мира по футболу среди женщин за всю историю», — написал Инфантино в своей социальной сети.

ФИФА после начала дисциплинарного расследования отстранила Рубиалеса от деятельности, связанной с футболом, на 90 дней. Также Луиса хотят лишить должности главы Королевской испанской футбольной федерации.

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