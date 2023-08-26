«Меня хотят уничтожить». Глава испанского футбола влип в очередной скандал

В испанском футболе громкий скандал. В эпицентре — президент местной федерации Луис Рубиалес. Чиновник явно переборщил с эмоциями после финала женского чемпионата мира. Видео с поступком Рубиалеса стало вирусным, а его поведение вызвало серьёзный общественный резонанс на родине.

Что сделал Рубиалес?

20 августа женская сборная Испании впервые в истории завоевала титул чемпиона мира. Грандиозный успех, учитывая открытый конфликт футболисток с тренером Хорхе Вильдой. Далеко не всем в команде нравились методы работы этого специалиста. Доходило до того, что в ходе турнира испанки праздновали победы отдельно от тренера. В финале Испания обыграла Англию (1:0) и завоевала долгожданный титул.

Естественно, на церемонии награждения присутствовал Рубиалес. Он радовался как ребёнок, обнимал каждую футболистку, некоторых даже приподнимал в воздух. Поводом для скандала послужило его поведение в отношении Дженнифер Эрмосо. Рубиалес обнял футболистку, не реализовавшую пенальти в финале, и поцеловал в губы. Многие сочли поведение мужчины неприемлемым. Кроме того, Рубиалес отметился в ложе почётных гостей: держал себя за пах, находясь рядом с королевой Испании и её дочерью. В общем, собрал комбо.

Луис Рубиалес целует Дженнифер Эрмосо Фото: Кадр из трансляции

Спустя какое-то время появилось видео из раздевалки сборной Испании. На нём Эрмосо, комментируя поступок Рубиалеса, сказала: «Мне не понравилось, но что я могла сделать?» Сам глава испанского футбола заявил, что это был жест двух друзей, которые праздновали победу. И добавил, что нет смысла комментировать слова идиотов и придурков, которые во всём видят лишь негатив.

Эта реплика только усугубила ситуацию, и Рубиалесу даже пришлось записать видео с извинениями после перелёта сборной из Сиднея в Доху. Функционер уговаривал Эрмосо принять участие в ролике, но она наотрез отказалась. «Есть один факт, о котором я сожалею, — сказал Рубиалес. — Я поступил неправильно, нужно это признать. Всё это произошло в момент максимальной эмоциональности. У меня не было каких-либо злых или недобросовестных намерений. Всё произошло очень спонтанно».

Луис Рубиалес Фото: Getty Images

Как отреагировали на эпизод испанские политики?

Испанские дамы-чиновницы не стеснялись в оценках эпизода. Вот что написала министр по делам равенства Ирен Монтеро: «Давайте не будем считать, что поцелуй без согласия — это что-то допустимое. Это форма сексуального насилия, которую мы не в состоянии контролировать. Из-за этого женщины регулярно страдают. Изменить такой расклад — задача всего общества».

Министр по социальным правам Ионе Беллара высказалась в схожем ключе: «О чём речь, если мужчины ведут себя так на глазах у всей Испании. Представьте, что они сделают, когда останутся наедине? Нужно прекратить сексуальное насилие в отношении женщины».

Вице-премьер Испании Иоланда Диас настроена решительно: «Мы продолжим требовать отставки Рубиалеса. Он напал на женщину, а его оправдания бесполезны».

Луис Рубиалес и Дженнифер Эрмосо Фото: Getty Images

Мимо скандального эпизода не прошёл председатель правительства Испании Педро Санчес: «Поведение сеньора Рубиалеса говорит о том, что нам ещё нужно пройти долгий путь. Его поступок был неприемлемым, и одних извинений недостаточно. Нужно сделать больше, чтобы урегулировать ситуацию».

Министр культуры Микель Исета также раскритиковал Рубиалеса: «Мы живём в период равенства, поэтому необходимо соблюдать осторожность во время некоторых поступков. Считаю недопустимым, когда глава федерации целует футболистку в губы, чтобы отпраздновать победу».

Что сказал Рубиалес по возвращении на родину?

Сам Рубиалес пока не планирует уходить в отставку. Президент федерации заявил, что намерен бороться за свои права в суде. 24 августа он выступил в речью в штаб-квартире испанской федерации футбола. Во время заявления Рубиалеса одна из его дочерей не сдержала слёз.

«Я был очень взволнован после победы женской сборной на чемпионате мира, — сказал Рубиалес. — После этого я сделал неприличный жест в ложе. Прощу прощения за своё поведение. Я не оправдываюсь, просто хочу извиниться, в том числе перед королевой Испании. Никогда раньше не вёл себя таким образом.

Что касается эпизода с Эрмосо, то у меня было желание поцеловать её так, как отец целует любимую дочь. В моём поступке не было какого-то сексуального подтекста. У меня прекрасные отношения со всеми футболистками. Некоторые испанские политики назвали мои действия сексуальным насилием, нападением… Эти люди пытаются публично «убить», уничтожить меня. Я собираюсь защищаться в суде. На моём месте так поступил бы любой испанец. Не собираюсь уходить в отставку.

Никто не пытается добиться справедливости, все хотят социального убийства. Меня обвиняли в воровстве, растрате федерального бюджета, нелегальном взыскании комиссионных. Я никогда не делал ничего подобного. Пусть проводят расследование, они ничего не найдут. Я не уйду в отставку. На меня оказывали давление. Чтобы убрать меня с поста президента, должен быть мотив. А что я сделал? Достаточно для этого для поцелуя по обоюдному согласию? Мы находимся в стране, где правит закон».

Луис Рубиалес Фото: Gety Images

Испанские клубы открыто выступают против президента федерации, футболистки объявили бойкот

Похоже, что дни Рубиалеса на посту президента федерации всё-таки сочтены. Слишком серьёзный «накат» на него пошёл. Испанские клубы выступают за отставку Луиса. Многие удивлены, что Рубиалес всё ещё сохраняет свой пост, ведь за день до этого появилась информация, что он покинет должность. Вот несколько комментариев.

Президент «Хетафе» Анхель Торрес: «Постфактум Рубиалес назвал всех нас придурками. Его нужно осудить, он больше не может занимать пост главы федерации. Ели Рубиалес не уйдёт в отставку, то в ситуацию должен вмешаться председатель правительства».

Заявление «Севильи»: «Наш клуб осуждает позицию Рубиалеса. Его поведение было непристойным. Мы не чувствуем, что президент федерации ведёт борьбу за равенство и уважение. В связи со всем вышесказанным Рубиалес должен уйти в отставку».

Президент «Атлетико» Энрике Сересо: «Рубиалес должен уйти в отставку. Мы должны быть последовательны в том, что говорим».

Айтана Бонмати, лучшая футболистка чемпионата мира: «Есть границы, через которые нельзя переступать. Мы не должны терпеть. Всё кончено. Мы с тобой, Дженни Эрмосо».

Айтана Бонмати Фото: Getty Images

«Эспаньол» и «Барселона» выкатили заявления, в которых осудили поведение Рубиалеса. Ассоциация испанских футболистов назвала поведение главы федерации позорным и ожидает его отставки. По мнению руководителей организации, действия Рубиалеса разрушают имидж Королевской федерации футбола Испании. Главный тренер «Вильярреала» Кике Сетьен также призвал Рубиалеса уйти в отставку. Футболист «Бетиса» Борха Иглесиас сообщил, что не вернётся в сборную, пока не изменится ситуация. Этот список можно продолжать.

В свою очередь, Эрмосо опровергла слова Рубиалеса о том, что дала согласие на поцелуй. После этого футболистки сборной Испании объявили бойкот. Они сообщили, что не вернутся в сборную, пока Рубиалес не покинет свой пост.

Дженнифер Эрмосо Фото: Getty Images

Рубиалес постоянно влипает в скандалы

Имя Рубиалеса на родине ассоциируется со скандалами. Луис работал в профсоюзе футболистов с 2010 по 2018 год. Его действия в этой организации не привлекали внимания до прошлой недели. На фоне скандала с Эрмосо высказалась Тамара Рамос, который сейчас занимает пост директора профсоюза. По её словам, во время совместной работы у Рубиалеса наблюдалось женоненавистническое поведение. Помимо этого, она утверждает, что Луис часто интересовался, какого цвета её нижнее бельё. «Я пережила унижение», — сказала Рамос. Сразу после этого Федерация футбола Испании опровергла все эти заявления.

Летом 2018-го Рубиалес уволил главного тренера сборной Испании Хулена Лопетеги за двое суток до первого матча на чемпионате мира. Нового босса федерации взбесило, что тренер вёл тайные переговоры с «Реалом». Рубиалес не пошёл на компромисс, несмотря на статус турнира и уговоры лидеров сборной.

Президент федерации неоднократно ругался с главой Ла Лиги Хавьером Тебасом. Несколько лет назад Примера сообщила, что проведёт несколько матчей турнира на территории США и Канады. Перед этим Тебас не советовался ни с федерацией, ни с ассоциацией футболистов. Рубиалес назвал подобный поступок тотальным неуважением, но планы Ла Лиги так и не воплотились в жизнь.

Хавьер Тебас Фото: Getty Images

В 2022 году появилась информация, что федерация заплатила деньги Жерару Пике за помощь в переговорах с властями Саудовской Аравии о проведении там Суперкубка Испании. Рубиалеса упрекали в несанкционированной трате денег федерации, однако Луис отрицал все обвинения.

Осенью 2022-го Хуан Рубиалес, дядя главы испанского футбола, обвинил того в попытке вывода средств со счетов организации. По словам Хуана, когда Луис получил отказ, то сразу же уволил свидетеля. А ещё дядя сообщил, что племенник часто закатывал вечеринки, на которые приглашал молодых девушек. Позднее Рубиалеса обвинили в том, что под видом рабочей встречи с коллегами из МЛС он устроил себе каникулы в Нью-Йорке в компании мексиканки.

На этот раз выйти сухим из воды Луису будет неимоверно сложно.