Чернов — об угрозах Дзюбы журналисту: мы бы так точно не сказали

Российский защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался о скандала вокруг форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы и журналиста.

«Во-первых, мы бы так точно не сказали. Наверное, это Артём просто такой — конкретный человек, прямой. Плюс ему уже почти 40 лет. Он уже может говорить то, что ему хочется. А мы помоложе, нам надо подбирать слова. Но, будет нам такое же количество лет и если у нас такие же неудобные вопросы спросят, мы можем ответить и так же», — сказал Чернов в видео на YouTube-канале РПЛ.

Напомним, после матча 4-го тура РПЛ, в котором «Локомотив» играл с «Крыльями Советов» (1:1), журналист задал Дзюбе вопрос, пытаясь получить от форварда реакцию на критику со стороны известного тренера Игоря Шалимова. Нападающий железнодорожников грубо ответил представителю СМИ, сопроводив свой ответ угрозами «засунуть телефон в одно место». В итоге КДК дисквалифицировал Дзюбу на два матча условно.