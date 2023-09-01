Лазарев — о стычке с Клаудиньо: он начал говорить мне грязные вещи на своём языке

Полузащитник калининградской «Балтики» Владислав Лазарев назвал причину стычки с футболистом «Зенита» Клаудиньо в матче Фонбет Кубка России.
«Да в целом ничего особенного, просто обычная стычка, обычные эмоции, как всегда бывает на футбольном поле. Просто Клаудиньо начал говорить всякие грязные вещи на своём языке. Я не могу допустить грязных слов в свой адрес, поэтому и ответил.
Для меня нет авторитетов на поле, без разницы, кто против меня выходит. И когда в твой адрес летят грязные слова, надо уметь отвечать», – сказал Лазарев в видео, опубликованном в телеграм-канале Amber Mash.
30 августа прошёл матч 3-го тура группы C Пути РПЛ Фонбет Кубка России между калининградской «Балтикой» и санкт-петербургским «Зенитом». «Балтика» обыграла «Зенит» со счётом 1:0 благодаря голу Анхело Энрикеса. Эта победа калининградцев над сине-бело-голубыми стала для них первой в текущем столетии.
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