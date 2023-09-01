Карраскаль: у меня были другие предложения. Выбрал «Динамо», так как привык жить в Москве

Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль, который недавно перешёл в стан бело-голубых из московского ЦСКА, рассказал, почему выбрал именно этот вариант перехода.
«Я очень рад, что оказался в «Динамо». Мне всегда нравилась их манера игры. Нравится атмосфера в команде, стадион. Меня очень хорошо приняли, дружеское отношение в команде. Я чувствую поддержку.
У меня были другие предложения, но не буду о них говорить. Я выбрал «Динамо», потому что мне знаком чемпионат России. Я уже привык жить в Москве, мне нравится атмосфера. Я сосредоточился на этом выборе», — сказал Карраскаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Напомним, «Динамо» 27 августа объявило об официальном подписании контракта с футболистом из Колумбии сроком на четыре сезона с возможностью продления ещё на один год.
Прошлый сезон Карраскаль провёл в ЦСКА, за который сыграл 34 матча во всех турнирах, отметившись шестью голами и шестью результативными передачами.
- 1 сентября 2023
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