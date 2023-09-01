Тренер «Лорьяна» Ле Брис выступил против покупки форварда «Локомотива» Изидора

Французский «Лорьян» прекратил переговоры по возможному переходу в команду нападающего московского «Локомотива» Вильсона Изидора. Об этом сообщает журналист Le Parisien Бенжамен Хуарес в своём «твиттере».
По информации источника, сам Изидор хотел присоединиться к «Лорьяну» и совершал шаги в этом направлении, однако против трансфера нападающего «Локомотива» выступил главный тренер французской команды Режис Ле Брис.
Ранее появилась информация, что в приобретении Изидора заинтересованы «Марсель» и «Метц». В пресс-службе «Локомотива» сообщали, что нападающий пропустил матч с «Ростовом» в рамках 3-го тура группы B Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:2) из-за возможного трансфера в другой клуб.
Контракт 22-летнего Изидора с «Локомотивом» рассчитан до июня 2026 года.
- 1 сентября 2023
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