Чернов: в «Спартаке» всегда ведём серьёзные разговоры. Это такая команда

Центральный защитник московского «Спартака» Никита Чернов рассказал об общении внутри команды.

«Соболев говорил, что состоится серьёзный разговор в раздевалке? «Спартак» — такая команда, в которой всегда есть какие-то разговоры. Мы каждую тренировку общаемся на разные темы. Где-то что-то подкорректировать в обороне, в атаке. Диалог ведётся. В матче с «Динамо» вы могли видеть итог того, о чём мы говорили», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, матч Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» закончился победой хозяев со счётом 4:1. Все четыре мяча команда Гильермо Абаскаля забила в первом тайме. Нападающий Александр Соболев оформил дубль.

Воспитанник ЦСКА Чернов выступает за красно-белых с середины сезона-2021/2022. В текущем сезоне 27-летний российский футболист провёл три матча за «Спартак» — все в Фонбет Кубке России.