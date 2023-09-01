Защитник Белла-Котчап может перейти в «Баварию» или «Боруссию»

Защитник английского «Саутгемптона» Армель Белла-Котчап может перейти в один из клубов немецкой Бундеслиги. Об этом сообщает Sport1.

По информации источника, 21-летний футболист хотел бы перейти в один из клубов немецкого чемпионата и заинтересован в трансфере в дортмундскую «Боруссию». Однако за Белла-Котчапа борется и мюнхенская «Бавария».

«Саутгемптон» готов отдать Белла-Котчапа в аренду за € 3,5 млн с правом последующего выкупа за € 26 млн.

Белла-Котчап перешёл в «Саутгемптон» прошлым летом из немецкого «Бохума», однако «святые» вылетели из АПЛ, что вызвало у защитника желание покинуть клуб.

В нынешнем сезоне Белла-Котчап не сыграл ни одного матча за «Саутгемптон».

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