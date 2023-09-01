«Фулхэм» разрешил Пальинье вылететь в Мюнхен, но без согласия на медосмотр для «Баварии»

Полузащитник лондонского «Фулхэма» Жоау Пальинья получил разрешение от своего клуба на вылет в Мюнхен. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».
По информации источника, несмотря на подобное решение руководства «Фулхэма», клуб ещё не дал согласия на прохождение португальским футболистом медицинского осмотра для оформления перехода в мюнхенскую «Баварию». Причиной этого является то, что команды согласовали ещё не все детали трансфера Пальиньи. «Фулхэм» хочет сначала найти замену игроку.
28-летний Пальинья перешёл в «Фулхэм» в июле 2022 года из «Спортинга» за € 20 млн. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2027 года. Transfermarkt оценивает его в € 40 млн.
В нынешнем сезоне Пальинья сыграл три матча, в которых забил один гол.
- 1 сентября 2023
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