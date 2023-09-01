«Лацио» заинтересован в трансфере форварда «Манчестер Юнайтед» Гринвуда

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Римский «Лацио» заинтересован в приобретении нападающего английского «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в своём «твиттере».

По информации источника, римляне совершили попытки приобретения форварда в ночь на 1 сентября.

21-летний Гринвуд — воспитанник «Манчестер Юнайтед». Его контракт с клубом рассчитан до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt ранее оценивал рыночную стоимость нападающего в € 50 млн.

Ранее «Манчестер Юнайтед» опубликовал заявление, в котором сообщил о планах расстаться с нападающим. Сам Гринвуд согласился с таким решением руководства «красных дьяволов». В нынешнем сезоне форвард за «Юнайтед» не играл.

Напомним, Гринвуд не играл за «красных дьяволов» более 18 месяцев после ареста по подозрению в попытке изнасилования и нападения.