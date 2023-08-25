Тен Хаг отказался отвечать на вопросы о Гринвуде на пресс-конференции

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отказался комментировать ситуацию с Мэйсоном Гринвудом, который недавно по обоюдному согласию сторон расторг контракт с «красными дьяволами».
«Мы с нашей командой не там, где хотим быть. У меня много работы. Я уделяю внимание лишь своей команде и игрокам, которые у меня есть.
Хочу ли я возвращения Гринвуда в состав? Я готов говорить только о нашей игре и о нашем составе», – приводит слова главного тренера «Манчестер Юнайтед» BBC.
Напомним, Гринвуд не играл за «Манчестер Юнайтед» более 18 месяцев после ареста по подозрению в попытке изнасилования и нападения. Уголовное дело в отношении 21-летнего футболиста было прекращено в феврале 2023 года, но он всё равно был отстранён от тренировок и матчей манкунианцев.
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