Скира: Классен переходит из «Аякса» в «Интер»
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Полузащитник Дави Классен переходит из амстердамского «Аякса» в миланский «Интер», сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».
По информации источника, «Аякс» отпустил футболиста бесплатно. Итальянцы выплатят команде из Амстердама небольшой бонус, если «Интер» попадёт в Лигу чемпионов в сезоне-2024/2025. Контракт с игроком будет заключён до лета 2025 года.
30-летний игрок сборной Нидерландов является воспитанником академии «Аякса». Перед началом сезона-2017/2018 Дави был куплен английским «Эвертоном» за € 27 млн, однако уже через год покинул клуб из Ливерпуля всего за € 13,5 млн, став игроком немецкого «Вердера». В октябре 2020 года Классен вернулся в «Аякс», который заплатил за него около € 12 млн.
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