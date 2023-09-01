Экс-форвард сборной Германии Клозе стал обладателем награды президента УЕФА

Бывший нападающий сборной Германии Мирослав Клозе получил награду президента УЕФА 2023 года, вручаемую за выдающиеся достижения, мастерство и образцовые личностные качества. Об этом сообщает пресс-служба организации в «Твиттере».

Ранее обладателями данной награды становились Франческо Тотти, Дэвид Бекхэм, Эрик Кантона и Дидье Дрогба.

45-летний Клозе завершил профессиональную игровую карьеру в июле 2016 года. Последним клубом немецкого нападающего был римский «Лацио», за который он играл с 2011 года. Также за свою карьеру Клозе успел поиграть за «Кайзерслаутерн», бременский «Вердер» и мюнхенскую «Баварию».

Клозе — чемпион мира в составе сборной Германии. Также нападающий дважды побеждал в Бундеслиге с «Баварией».