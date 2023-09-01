«ПСЖ» и «Аль-Иттифак» достигли соглашения по переходу Вейналдума

Саудовский футбольный клуб «Аль-Иттифак» достиг соглашения с «Пари Сен-Жермен» о переходе нидерландского полузащитника Джорджиньо Вейналдума, сообщает L'Équipe.
По информации источника, сегодня, 1 сентября, футболист должен пройти медицинский осмотр перед подписанием контракта с клубом из Саудовской Аравии. Стоимость перехода оценивается в € 8 млн.
Напомним, «Аль-Иттифак» возглавляет легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард, а также саудовцы подписали экс-капитана английского клуба Джордана Хендерсона.
Контракт Вейналдума с «ПСЖ» действует до конца июня 2024 года. Сезон-2022/2023 нидерландский полузащитник провёл в аренде за итальянскую «Рому». На счету игрока 23 матча за «волков» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.
- 1 сентября 2023
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