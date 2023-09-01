Осинькин — о травме Писарского: получил удар в лицо, едва не потерял сознание и оступился

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о череде травм футболистов самарской команды. В частности, он рассказал о повреждении нападающего Владимира Писарского, который пропустил около двух месяцев.

«Почему такие разные результаты в чемпионате и Кубке России? Почти таким же составом мы играли в прошлом сезоне и заняли второе место в группе, а третьим стал «Зенит». Так бывает в футболе. Возможно, в силу ротации наша скамейка оказалась короче, чем у соперника.

Кто проклял «Крылья Советов» на большое количество травм? Не знаю. Если бы как‑то не так лечили, ещё мог бы ответить. Но почти все травмы получены в игре. Больше похоже на невезение. Тот же Писарский пропустил два месяца — получил сильнейший удар в лицо, едва не потерял сознание и в этот момент оступился и подвернул голеностоп.

Как у Писарского со здоровьем после первого матча в сезоне? Сразу после игры он сказал мне, что всё в порядке. Конечно, он соскучился по футболу, ведь не играл с конца мая», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».