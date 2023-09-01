Мадридский «Реал» объявил о переходе Рейниера в «Фрозиноне» на правах аренды

Футбольный клуб «Реал» официально объявил о переходе бразильца Рейниера в итальянский «Фрозиноне» на правах аренды.
Аренда 21-летнего полузащитника рассчитана на один сезон и завершится 30 июня 2024 года, сообщает пресс-служба мадридского клуба.
На старте нынешнего сезона итальянской Серии А «Фрозиноне» проиграл дейтсвующему чемпиону «Наполи» (1:3) и обыграл «Аталанту» (2:1).
Напомним, Рейниер был куплен «Реалом» в 2020 году у «Фламенго» за € 30 млн. В сезоне-2022/2023 Рейниер выступал за «Жирону» на правах аренды. Полузащитник провёл 18 матчей в чемпионате Испании, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2 млн.
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