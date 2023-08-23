Голкипер «Фрозиноне» дисквалифицирован на один матч за богохульство

Голкипер «Фрозиноне» Стефано Турати дисквалифицирован на одну игру чемпионата Италии за нецензурную брань с упоминанием бога во время матча с «Наполи» (1:3), сообщает La Gazzetta dello Sport со ссылкой на отчёт заседания контрольно-дисциплинарного комитета (FIGC).

Нарушение было зафиксировано благодаря телетрансляции. Изучив записи с нескольких камер и микрофонов, члены комитета пришли к выводу, что игрок произнёс кощунственное выражение на 15-й минуте первого тайма. Видеоматериал дал судьям чёткое представление, что богохульствовал именно Турати, фраза которого была отчётливо слышна во время трансляции «без доли сомнения». Игрок молодёжной сборной Италии Стефано Турати, таким образом, не сможет сыграть с «Аталантой» во 2-м туре Серии А.

Добавим, что Стефано не первый игрок, подвергшийся наказанию за богохульство в Италии. Легенда вратарского цеха Джанлуиджи Буффон отбывал дисквалификацию в марте 2021 года, когда был пойман на сквернословии в адрес партнёра по «Ювентусу» Маноло Портановы.