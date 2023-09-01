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Тренер «Зенита» Семак поделился мнением о наставнике ЦСКА Федотове

Тренер «Зенита» Семак поделился мнением о наставнике ЦСКА Федотове
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о своём коллеге из московского ЦСКА Владимире Федотове, отметив, что тот показывает хороший результат во всех командах, в которых работает.

«Как оценю работу Владимира Федотова в ЦСКА? Я думаю, не совсем корректно оценивать специалиста, но в том, что касается игры ЦСКА, команда является одним из лидеров нашего чемпионата на протяжении нескольких лет, одним из наших конкурентов. Эта команда очень крепкая, очень дисциплинированная, и мы ждём очень сложной игры. Федотов во всех командах, в которых он работал, показывает очень хороший результат», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

ЦСКА и «Зенит» сыграют друг с другом уже 3 сентября в рамках 7-го тура РПЛ. Стартовый свисток матча в Москве прозвучит в 17:30 мск.

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