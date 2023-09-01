Кержаков сравнил поражение «Зенита» от «Балтики» с холодным душем

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков поделился мнением о напряжённом графике команды, а также рассказал, как на сине-бело-голубых повлияло поражение в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с калининградской «Балтикой» (0:1).

«Насколько привычный и удобный график для команды в три матча за неделю? Это нормальное состояние, тем более мы можем проводить ротацию — часть игроков получила небольшой отдых и не участвовала в матче против «Балтики». Подойдём в оптимальной форме.

В каком эмоциональном состоянии находится команда после поражения в Калининграде? Как после холодного душа — в тонусе», — приводит слова Кержакова официальный сайт «Зенита».

В следующем матче, который пройдёт в Москве 3 сентября в рамках 7-го тура РПЛ, «Зенит» сыграет с ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.