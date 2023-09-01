Баркола рассказал, почему перешёл в «ПСЖ»

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Брэдли Баркола рассказал в своём первом интервью в составе клуба из Парижа, почему он решил перейти в «ПСЖ».
«Я очень счастлив. Действительно. Это действительно гордость – присоединиться к такому замечательному клубу. Не могу дождаться возможности сыграть в этой футболке.
Это клуб с большими амбициями, и это неизбежно вызывает желание. Это клуб, который участвует в крупных соревнованиях и часто выигрывает чемпионаты. И, поскольку мне нравится побеждать, это меня мотивировало. Я всегда знал, что это отличная команда. Мне всегда нравилось играть против них и даже смотреть их матчи. Поэтому, когда у меня появилась возможность присоединиться к ним, я воспользовался своим шансом. И это правда, что, играя с такими замечательными футболистами, я знаю, что буду сильно развиваться, что смогу получать от них советы, и я думаю, что это очень хорошо для меня», – приводит слова Баркола пресс-служба «ПСЖ».
Напомним, вчера, 31 августа, Баркола перешёл из «Лиона» в «ПСЖ» за € 45 млн.
- 1 сентября 2023
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