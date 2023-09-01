Бубнов высказался о составе сборной России из 49 футболистов

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о составе сборной России на сентябрьский сбор.

Берём вратарскую линию. С Сафоновым всё ясно, Лантратов и Помазун себя тоже неплохо проявили. Последнего и раньше можно было вызвать. Но те же Агкацев и Тороп играли немного, не так уж себя показали, чтоб сразу в первую сборную их брать. Спорные кандидатуры… Чем хуже Кержаков, Латышонок из «Балтики», Сысуев из «Оренбурга»? Они хотя бы практику постоянную имеют.

Если брать защитников, тут обращает на себя внимание большое количество спартаковцев, хотя команда в обороне играет не очень надёжно. Но даже если оставить этот факт за скобками, почему именно такой выбор? Почему нет того же Чернова? Он сейчас не хуже Джикии играет! Разве что к Денисову вопросы в меньшей степени из имеющегося подбора исполнителей. В общем, по большинству кандидатур можно спорить.

Теперь по средней линии. С игроками «Локомотива» в целом понятно. Глебов — капитан «Ростова», хотя полузащитников его уровня тоже у нас хватает. Фомин несколько сдал в этом сезоне. Черников и Кривцов не удивляют: это основные игроки «Краснодара». А вот тот же Мухин в последнее время не на своей позиции играет, и не сказал бы, что блестяще себя проявляет под нападающим.

Михайлов, Васильев, Кравцов пригодились бы молодёжке. Можно сказать, что Карпин даёт им аванс, но раньше почему-то таких авансов никто не выдавал.

С атакой в целом всё понятно. Комличенко, Соболев, Тюкавин, Чалов — все они получают регулярную игровую практику. Но смущает отсутствие Сергеева, который показывает стабильную игру в «Зените».

Как бы не получилось, что у молодёжи появится в голове мысль, будто в cборную чересчур легко попасть, учитывая, что сразу 49 человек оказались в списке. Тут половина состава могла бы смело отправляться в молодёжку. Хотя, возможно, так и будет: против олимпийской сборной Египта сыграют молодые, а против участника чемпионата мира Катара — более опытные футболисты», — приводит слова Бубнова Sportbox.