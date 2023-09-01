Бывший игрок «Спартака» Кечинов отреагировал на отказ Севикяна выступать за сборную России
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Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на отказ нападающего «Пари НН» Эдгара Севикяна выступать за сборную России и решение играть за Армению.
«Спокойно отнёсся. Это молодой парень, который в нашем чемпионате не сделал ничего яркого. Это его решение. Он принял его, наверное, обдуманно.
В своё время мне тоже пришлось выбирать спортивное гражданство? Там была немного другая ситуация. Был распад СССР. Я изначально принял решение переезжать в «Спартак» и сразу принял гражданство. Я не был заигран за Узбекистан», – приводит слова Кечинова «Евро-Футбол.Ру».
Напомним, ранее Севикян объявил, что отказался от вызова в сборную России на сентябрьский сбор и в дальнейшем планирует выступать за сборную Армении.
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