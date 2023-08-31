Эдгар Севикян отказался выступать за сборную России и выбрал Армению

Нападающий «Пари НН» Эдгар Севикян отказался от выступления за сборную России и выбрал национальную команду Армении.

«Дорогие друзья! Как вы уже, наверное, знаете, моё имя в списке 49 приглашённых футболистов на тренировочный сбор сборной России.

Мне очень приятно, что тренерский штаб сборной России обратил внимание и оценил мою работу и результаты! Россия дала мне очень многое в плане моего профессионализма и карьеры. Однако на данный момент я должен сообщить, что не смогу принять приглашение в сборную России, так как уже принял решение выступать за сборную Армении.

Ещё раз благодарю тренерский штаб сборной России за доверие. Надеюсь, что болельщики отнесутся с пониманием к моему выбору и самостоятельному решению», – приводит слова Севикяна пресс-служба «Пари НН».