«Торино» продолжает переговоры с «Аталантой» по аренде Алексея Миранчука

27-летний российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может вернуться в «Торино» до закрытия трансферного окна, сообщает Foot Mercato.
По информации издания, Миранчук дал добро на возвращение в Турин, однако переговоры между двумя клубами застопорились из-за разногласий по формату сделки. Руководство «Торино» предлагает аренду с опцией покупки, которую активирует количество сыгранных матчей в текущем сезоне. В то же время бергамаски предпочитают оформить полноценный трансфер футболиста.
Как сообщают французские журналисты, хорватский тренер «Торино» Иван Юрич настаивает на необходимости усилить состав центральным атакующим полузащитником, поскольку ранее не удалось договориться с «Марселем» о переходе Руслана Малиновского (отдан в аренду «Дженоа»). Таким образом «гранатовые» полны решимости вернуть российского хавбека, который в прошлом сезоне уже выступал за команду на правах аренды.
Напомним, сезон-2022/2023 Миранчук провёл в аренде в «Торино». На счету российского хавбека 31 матч за туринцев во всех турнирах, в которых он забил четыре гола и сделал шесть результативных передач. Контракт российского полузащитника с «Аталантой» рассчитан до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.
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