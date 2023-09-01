Андрей Лунёв: очень рад тому, что мы попали в одну группу с «Байером»

Вратарь азербайджанского «Карабаха» Андрей Лунёв прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги Европы. «Карабах» в группе Н сыграет с немецким «Байером», норвежским «Мольде» и шведским «Хеккеном».
«Что касается шансов «Карабаха» выйти в плей-офф Лиги Европы, то они такие же, как и у всех команд, всё будет зависеть от нашей игры, которую будем показывать, нашего характера. Поэтому у того, кто будет сильнее, шансов будет больше.
«Каково будет играть с «Байером»? Честно, я очень рад тому, что мы попали в одну группу с «Байером», для меня это такой интересный момент. Первые эмоции положительные, радость от того, что увидел их в нашей группе. Будем готовиться, это хороший соперник с хорошими футболистами. Думаю, что будет хороший футбол», — приводит слова Лунёва ТАСС.
- 1 сентября 2023
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