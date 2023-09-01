Ориги проходит медобследование перед арендой в «Ноттингем Форест» — Романо

Английский «Ноттингем Форест» арендует нападающего Дивока Ориги у итальянского «Милана». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
По информации источника, бельгийский нападающий проведёт в «Ноттингеме» весь начавшийся сезон. Также клуб сможет выкупить права на футболиста по завершении срока аренды. Он уже проходит медобследование перед переходом.
Ранее сообщалось, что возвращение в английскую Премьер-лигу является приоритетом для Ориги. В его переходе были заинтересованы «Бёрнли» и «Вест Хэм Юнайтед».
Форвард перешёл в «Милан» летом прошлого года. В сезоне-2022/2023 28-летний бельгиец провёл 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2026 года.
- 1 сентября 2023
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