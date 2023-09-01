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ЦСКА объявил о переходе Келлвена из «Атлетико Паранаэнсе»

ЦСКА объявил о переходе Келлвена из «Атлетико Паранаэнсе»
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Бразильский защитник Келлвен стал игроком московского ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба армейского клуба.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что ЦСКА заплатит € 4,5 млн за трансфер бразильца. Футболист будет выступать за армейцев под вторым номером.

«Келлвен, добро пожаловать домой!» — написано в заявлении ЦСКА.

22-летний Келлвен выступал за «Атлетико Паранаэнсе» с 2019 года, с которым в сезоне-2020/2021 выиграл Южноамериканский кубок. В текущем сезоне бразильской Серии А он провёл 15 матчей и оформил четыре голевые передачи. Также на его счету шесть игр и один голевой пас в розыгрыше Кубка Либертадорес — 2023. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет € 7 млн.

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