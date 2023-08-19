Сакки: Спаллетти покажет миру, что Италия — не только катеначчо

Итальянский специалист Арриго Сакки прокомментировал назначение Лучано Спаллетти на должность главного тренера сборной Италии.

«Спаллетти выиграл Серию А с «Наполи», и его команда играла в отличный футбол. Он добился успеха в клубе, у которого нет таких традиций, как у «Ювентуса», «Милана» или «Интера». Не забывайте, что до этого подвига «Наполи» побеждал только с Диего Армандо Марадоной. Лучано продемонстрировал упорство и терпение, доказав, что благодаря атакующему стилю игры можно добиться многого. Вот почему он один из лучших тренеров в Европе. Одних игроков недостаточно — нужно выработать фирменный стиль игры, чтобы показывать красивый и зрелищный футбол. Для меня Спаллетти — мастер, человек, который учит футболу, методы которого заставляют игроков прогрессировать.

Конечно, ему предстоит столкнуться с трудностями в сборной, через которые я тоже проходил. Для создания команды потребуется время. Много тренировок, много испытаний — но у него не будет времени. Трёх-четырёх дней работы недостаточно, чтобы привить команде стиль. Однако я уверен, что Лучано хочет оставить свой след, чтобы весь мир узнал, что Италия — это не только катеначчо. Со Спаллетти Италия сможет совершить качественный рывок, который не был завершён с Роберто Манчини. После победы на Евро мы вели себя как фавориты и откатились назад, не пройдя квалификацию на чемпионат мира. Это будет нелёгкий путь, но у него есть качества, чтобы подняться на эту вершину», – сказал Сакки в интервью Gazzetta dello Sport.