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«ПСЖ» оформил переход Коло Муани — RMC Sport

«ПСЖ» оформил переход Коло Муани — RMC Sport
Рандаль Коло Муани
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Французский клуб «Пари Сен-Жермен» оформил переход нападающего «Айнтрахта» Рандаля Коло Муани, сообщает RMC Sport.

По данным источника, «ПСЖ» получил согласие на переход 24-летнего нападающего «Айнтрахта». Также в материале отмечается, что в данный момент Коло Муани проходит медицинское обследование.

Ранее в СМИ сообщалось, что сделка между «ПСЖ» и «Айнтрахтом» близка к провалу из-за нежелания переходить в немецкий клуб Уго Экитике. К тому же Коло Муани отрыто заявлял в СМИ, что желает перейти во французскую команду, и ради этого пропустил одну из тренировок клуба из Германии.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 80 млн. В прошлом сезоне Коло Муани провёл 46 матчей во всех турнирах за «Айнтрахт», в которых отметился 23 голами и 17 результативными передачами.

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