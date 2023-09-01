Дави Классен стал игроком миланского «Интера»

Полузащитник Дави Классен перешёл из амстердамского «Аякса» в миланский «Интер».
«Универсальный полузащитник, обладающий большим опытом и всегда нацеленный на гол, Дави Классен готов принять новый вызов с «нерадзурри», – сообщила пресс-служба «Интера».
Ранее итальянские СМИ писали, что «Аякс» был готов отпустить футболиста бесплатно, хотя «Интер» согласился выплатить команде из Амстердама небольшой бонус, если попадёт в Лигу чемпионов в сезоне-2024/2025. Контракт с Классеном планировалось заключить до лета 2025 года.
30-летний игрок сборной Нидерландов является воспитанником академии «Аякса». Перед началом сезона-2017/2018 Дави был куплен английским «Эвертоном» за € 27 млн, однако уже через год покинул клуб из Ливерпуля всего за € 13,5 млн, став игроком немецкого «Вердера». В октябре 2020 года Классен вернулся в «Аякс», который заплатил за него около € 12 млн.
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