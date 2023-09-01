«Севилья» арендовала игрока «Лестера» Бубакари Сумаре

Испанская «Севилья» и английский «Лестер» достигли соглашения об аренде с возможностью покупки 24-летнего французского полузащитника Бубакари Сумаре, сообщает пресс-служба «нервионцев».
Опорный полузащитник является воспитанником клуба «Париж», откуда в 2014 году он перешёл в академию «ПСЖ» и оставался там до 2017 года. В сезоне-2017/2018 Сумаре начал профессиональную карьеру, подписав контракт с «Лиллем». Проведя в составе «догов» четыре сезона и сыграв в общей сложности 112 матчей, включая шесть в Лиге чемпионов и еще восемь в Лиге Европы, Бубакари завоевал титул чемпиона Франции в 2021 году.
Надёжная игра Сумаре во Франции позволила игроку подписать контракт с «Лестером», за который он в общей сложности провёл 59 матчей в течение двух сезонов. В активе игрока появился ещё один трофей – Суперкубок Англии (2021), добытый в матче с «Манчестер Сити».
Новичок «Севильи» привлекался к матчам юношеских и молодёжных сборных Франции, начиная с 16 лет.
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