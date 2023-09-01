«Ланс» объявил о прибытии защитника Рубена Агилара
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«Ланс» объявил о трансфере 30-летнего правого защитника Рубена Агилара из «Монако».
«Взрывной игрок, эффективный в отборе мяча, обладающий умением выполнять точные навесы, присоединился к нашей команде. Агилар усилит правый фланг и добавит вариативности команде Франка Эза. Имея богатый опыт выступлений в Лиге 1, а также в еврокубках, защитник проведёт в «Лансе» следующие три сезона», – сообщила пресс-служба северян.
Прибывший в 2019 году в «Монако» после ухода из «Монпелье» Рубен Агилар провёл за красно-белых 153 матча во всех турнирах.
Таким образом, «Ланс» завершил работу на трансферном рынке, подписав шестого новичка после прибытия Элье Ваи, Анди Диуфа, Анжело Фюльжини, Оскара Кортеса и Моргана Гилавоги.
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