«Ланс» объявил о прибытии защитника Рубена Агилара

«Ланс» объявил о трансфере 30-летнего правого защитника Рубена Агилара из «Монако».

«Взрывной игрок, эффективный в отборе мяча, обладающий умением выполнять точные навесы, присоединился к нашей команде. Агилар усилит правый фланг и добавит вариативности команде Франка Эза. Имея богатый опыт выступлений в Лиге 1, а также в еврокубках, защитник проведёт в «Лансе» следующие три сезона», – сообщила пресс-служба северян.

Прибывший в 2019 году в «Монако» после ухода из «Монпелье» Рубен Агилар провёл за красно-белых 153 матча во всех турнирах.

Таким образом, «Ланс» завершил работу на трансферном рынке, подписав шестого новичка после прибытия Элье Ваи, Анди Диуфа, Анжело Фюльжини, Оскара Кортеса и Моргана Гилавоги.