Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Альмерия — Сельта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Марсель» поделил очки с «Нантом» в 4-м туре Лиги 1

«Марсель» поделил очки с «Нантом» в 4-м туре Лиги 1
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 4-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Нант» и «Марсель». Игра проходила на стадионе «Ля Божуар – Луи Фонтено» в Нанте. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Рюдди Бюке. Матч завершился вничью – 1:1.

Гости из города Марсель уже на четвёртой минуте сумели отличиться, гол на свой счёт записал Исмаила Сарр, тем самым позволив команде выбиться вперёд по счёту – 1:0. Спустя несколько минут, на девятой минуте, игрок «Нанта» Бастьен Мёпийу получил красную карточку, оставив хозяев поля вдесятером. Только это не помешало «Нанту» проявить характер и отыграться ещё до перерыва – на 39-й минуте нападающий Мостафа Мохамед с передачи Мозеса Саймона сравнял счёт в матче – 1:1. «Марсель» так и не смог переиграть оппонента, который играл вдесятером.

«Марсель» после четырёх сыгранных туров набрал восемь очков в чемпионате Франции по футболу, а «Нант» набрал лишь два очка.

Франция - Лига 1 . 4-й тур
01 сентября 2023, пятница. 22:00 МСК
Нант
Нант
Окончен
1 : 1
Марсель
Марсель
0:1 Сарр – 4'     1:1 Мохамед – 39'    
Удаления: Мёпийу – 9' / нет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android