«Марсель» поделил очки с «Нантом» в 4-м туре Лиги 1

Завершился матч 4-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Нант» и «Марсель». Игра проходила на стадионе «Ля Божуар – Луи Фонтено» в Нанте. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Рюдди Бюке. Матч завершился вничью – 1:1.

Гости из города Марсель уже на четвёртой минуте сумели отличиться, гол на свой счёт записал Исмаила Сарр, тем самым позволив команде выбиться вперёд по счёту – 1:0. Спустя несколько минут, на девятой минуте, игрок «Нанта» Бастьен Мёпийу получил красную карточку, оставив хозяев поля вдесятером. Только это не помешало «Нанту» проявить характер и отыграться ещё до перерыва – на 39-й минуте нападающий Мостафа Мохамед с передачи Мозеса Саймона сравнял счёт в матче – 1:1. «Марсель» так и не смог переиграть оппонента, который играл вдесятером.

«Марсель» после четырёх сыгранных туров набрал восемь очков в чемпионате Франции по футболу, а «Нант» набрал лишь два очка.