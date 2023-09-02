Станислав Черчесов назвал свой главный жизненный принцип

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился своим главным жизненным принципом.
«Какой главный жизненный принцип сформировался у меня за 60 лет? Вперёд без страха и сомнений», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
2 сентября известный российский тренер Станислав Черчесов отпразднует 60-летний юбилей. Последним местом работы специалиста был венгерский «Ференцварош», с которым он дважды подряд становился чемпионом страны. Команду российский специалист покинул после поражения от фарерского клуба «КИ Клаксвик» со счётом 0:3 и вылета из первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.
До «Ференцвароша» Черчесов возглавлял сборную России, с которой, в частности, дошёл до четвертьфинала домашнего чемпионата мира — 2018. Кроме того, специалист работал с польской «Легией» и рядом российских клубов («Спартак», «Жемчужина», «Амкар», «Динамо»).
- 2 сентября 2023
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