«Краснодар» — «Спартак»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 2 августа, состоится встреча в Российской Премьер-Лиге между «Краснодаром» и московским «Спартаком». Матч пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.
В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
После шести туров в РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 14 набранными очками. «Спартак» расположился на седьмом месте в турнирной таблице с 10 очками.
«Краснодар» два последних тура кряду не может добыть победу. Сперва «быки» сыграли вничью с московским «Локомотивом» – 1:1, затем с воронежским «Факелом» – 0:0. «Спартак» ранее проиграл екатеринбургскому «Уралу» со счётом 2:3 и санкт-петербургскому «Зениту» – 1:3, затем красно-белые сыграли вничью с грозненским «Ахматом».
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