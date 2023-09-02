Первая лига, сезон-2023/2024: расписание матчей 8-го тура

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Сегодня, 2 сентября, матчем «Волгарь» — «Сокол» стартует 8-й тур Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024.

В 8-м туре Первой лиги состоятся следующие девять встреч.

2 сентября, суббота:

«Волгарь» — «Сокол» (Астрахань, 17:00 мск);

«Алания» — «Енисей» (Грозный, 18:00 мск);

«Химки» – «Кубань» (Химки, 18:00 мск).

3 сентября, воскресенье:

«СКА-Хабаровск» — «Динамо» Махачкала (Хабаровск, 10:00 мск);

«Шинник» – «Нефтехимик» (Ярославль, 14:00 мск);

«Акрон» – «Черноморец» (Жигулёвск, 15:00 мск);

«КАМАЗ» — «Ленинградец» (Набережные Челны, 17:00 мск).

4 сентября, понедельник:

«Тюмень» — «Арсенал» (Тюмень, 17:00 мск).

«Родина» — «Торпедо» (Москва, 19:30 мск).

Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает «Алания» (16 очков). Места со второго по четвёртое занимают «Тюмень», «Сокол» и «Акрон», набравшие по 13 очков.