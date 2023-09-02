Защитник «ПСЖ» Хуан Бернат на правах аренды перешёл в «Бенфику»

Защитник «Пари Сен-Жермен» Хуан Бернат продолжит карьеру в лиссабонской «Бенфику», сообщает пресс-служба португальского клуба.

Испанский футболист будет выступать в новой команде на правах аренды до конца года.

Ранее сообщалось о том, что главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике дал понять игроку, что не рассчитывает на него в предстоящем сезоне.

30-летний испанский защитник Хуан Бернат является воспитанником «Валенсии». Летом 2014 года футболист был приобретён мюнхенской «Баварией» за € 10 млн. В Париж игрок переехал спустя четыре года за € 5 млн.

За свою карьеру Бернат по четыре раза выигрывал чемпионаты Германии и Франции, по разу выигрывал Кубки этих стран, по три раза становился обладателем Суперкубков, а также один раз выиграл Кубок лиги во Франции.