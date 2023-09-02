Корона перешёл из «Севильи» в «Монтеррей»

Мексиканский нападающий Хесус Корона покинул «Севилью» и продолжит карьеру в «Монтеррее», сообщили официальные сайты клубов. По данным EFE, вингер заключил контракт с клубом лиги MX на три года, а андалусийцы продали 30-летнего футболиста за примерно € 3,5 млн.

Корона выступал за «Севилью» с января прошлого года, но из-за травм сыграл за этот период только в 28 матчах, в которых забил три гола. Всего мексиканец выступал в Европе 10 лет. До «Севильи» он играл в «Твенте» и «Порту», где трижды стал чемпионом Португалии и по два раза обладатем Кубка и Суперкубка страны.

Корона начинал в «Монтеррее» профессиональную карьеру и трижды выигрывал с клубом Лигу чемпионов КОНКАКАФ. На счету футболиста 71 матч и 10 забитых голов в сборной Мексики. В её составе Корона выиграл Золотой кубок КОНКАКАФ в 2015 году.

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