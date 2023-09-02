Форвард «ПСЖ» Экитике всё ещё может перейти в «Зенит» за € 40 млн

Нападающий французского «ПСЖ» Уго Экитике всё ещё может покинуть парижский клуб. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в своём «твиттере».

По информации источника, несмотря на закрытие летнего трансферного окна в некоторых из европейских лиг, Экитике всё ещё может перейти в новую команду.

«Айнтрахт» пытался приобрести Экитике за € 35 млн, но не успел согласовать сделку до конца трансферного окна в Бундеслиге.

У «ПСЖ» всё ещё есть предложение о переходе Экитике от санкт-петербургского «Зенита» в размере € 40 млн.

Также у Экитике есть варианты с продолжением карьеры в «Кристал Пэлас» и «Вест Хэме». Сам форвард хотел бы перейти в один из английских клубов на правах аренды. «ПСЖ» не хочет отпускать игрока.

21-летний Экитике сыграл за «ПСЖ» восемь минут в нынешнем сезоне Лиги 1, не отметившись результативными действиями.