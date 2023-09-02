«Урал» — «Ахмат»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 13:00
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В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся екатеринбургский «Урал» и грозненский «Ахмат». Команды будут играть на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным (Тула). Начало игры — в 13:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
02 сентября 2023, суббота. 13:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В прошлом сезоне чемпионата России «Ахмат» одержал две победы в матчах с «Уралом»: в первом круге со счётом 2:1, во втором — 2:0.
«Урал» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 13 очков за шесть матчей. «Ахмат» находится на девятой строчке, заработав семь очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (14).
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