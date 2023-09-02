Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Урал» — «Ахмат»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 13:00

«Урал» — «Ахмат»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 13:00
Комментарии

В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся екатеринбургский «Урал» и грозненский «Ахмат». Команды будут играть на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным (Тула). Начало игры — в 13:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
02 сентября 2023, суббота. 13:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом сезоне чемпионата России «Ахмат» одержал две победы в матчах с «Уралом»: в первом круге со счётом 2:1, во втором — 2:0.

«Урал» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 13 очков за шесть матчей. «Ахмат» находится на девятой строчке, заработав семь очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (14).

Материалы по теме
«Спартак» в гостях у «Краснодара», «Урал» примет «Ахмат». РПЛ уходит на паузу. LIVE
Live
«Спартак» в гостях у «Краснодара», «Урал» примет «Ахмат». РПЛ уходит на паузу. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android