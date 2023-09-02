Инсайдер Фабрицио Романо рассказал, как зарабатывает деньги
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Известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо рассказал, как зарабатывает деньги, отметив, что сотрудничает с некоторыми спортивными изданиями и телеканалами, а также использует для этого свои социальные сети.
«Как я получаю деньги? Есть разные способы (улыбается). Например, сотрудничество с какими-то изданиями или телеканалами. Но также мне в этом помогают и социальные сети. Иногда приходится быть не только журналистом, но и собственным агентом. Я стараюсь делать всё, что в моих силах. Мне в принципе нравятся сложные задачи», — сказал Романо в подкасте The Rest Is Football.
30-летний Романо начинал свою профессиональную карьеру в Неаполе и за несколько лет стал одним из самых популярных футбольных журналистов в мире.
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