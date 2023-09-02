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Фабрицио Романо рассказал, как клубы реагируют на его инсайды о трансферах

Фабрицио Романо рассказал, как клубы реагируют на его инсайды о трансферах
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Известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо рассказал, что вынужден постоянно сталкиваться с недовольством руководства европейских клубов из-за своих инсайдов. При этом журналист отметил, что всегда относится к своей работе добросовестно.

«Получал ли я претензии из-за своей работы от руководителей клубов? Да, постоянно. Я думаю, что это нормально. Я отношусь к ним с большим уважением и понимаю их, что они хотели бы сохранить свои истории в тайне. Но одна из сторон моей работы – добросовестность. Поэтому я никогда не буду что-то делать, чтобы кому-то помочь увести какого-либо игрока из другого клуба. Если ты сделаешь это один раз, это будет означать конец твоей карьеры в индустрии», — сказал Романо в подкасте The Rest Is Football.

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